Sivasspor-Antalyaspor (CANLI)

Sivasspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan Rıza Çalımbay'lı Sivasspor, puan cetvelinde 13. sırada bulunuyor. Ersun Yanal ile yollarını ayırarak yıldız oyuncusu Nuri Şahin'i futbol sorumlusu olarak takımın başına getiren Antalyaspor ise oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle hanesine 8 puan yazdırdı. Antalya ekibi puan cetvelinde 15. sırada yer alıyor. Yiğidolar, evinde 3 puanı kapıp yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Akdeniz ekibi ise rakibi karşısında bu sezon deplasmanda ilk gol sevincinin yanı sıra, deplasmanda ilk galibiyeti almayı hedefliyor.

SİVASSPOR-ANTALYASPOR CANLI

Maçtan dakikalar

Sivasspor'dan erken gol

GOL | Maçın 10. dakikasında ev sahibi ekip Sivasspor Caner Osmanpaşa'nın golüyle 1-0 öne geçti. VAR pozisyonda potansiyel ofsayta baktıktan sonra hakem Mete Kalkavan beyaz çizgiyi gösterdi. Sivasspor'da Gradel sol kanattan ceza sahasına girmeden içeriye ortaladı. Savunmasına yardıma gelen Crivelli'ye çarpan topa Sivasspor'da Caner kafayı vurdu ve Sivasspor'u öne geçiren golü attı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Akdeniz ekibi tehlikeli geldi. Antalyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Kudriashov ön direkte topu kafa ile geriye doğru aşırdı, altı pasta topla buluşan Crivelli uygun pozisyonda topu auta gönderdi.

Fredy'den müthiş gol

GOL | Mücadelenin 24. dakikasında Antalyaspor Fredy'nin güzel golü ile skoru 1-1'e getirdi. Antalyaspor'da Fredy ceza sahasına girmeden verkaç yaptı ve topu tekrar önünde bulan Fredy mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

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Sivasspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve bugün saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Sivasspor-Antalyaspor 11'ler:

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel, Kudriashov, Güray Vural, Naldo, Hakan, Doğukan, Riberio, Amilton, Crivelli.