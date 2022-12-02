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Sivasspor, Antalya'daki ilk hazırlık maçında galip

Sivasspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani'yi 2-0 mağlup etti.

02 Aralık 2022, Cuma 18:43 Son Güncelleme:
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Sivasspor, Antalya'daki ilk hazırlık maçında galip

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Sivasspor , hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlılar, 23'üncü dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 42'nci dakikada Mustapha Yatabere'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında iki takımda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken, mücadele 2-0'lık skorla sona erdi.

Sivasspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İran ekiplerinden Tractor FC ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYA,(DHA)


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