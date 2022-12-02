Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam eden Sivasspor , hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizani ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlılar, 23'üncü dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 42'nci dakikada Mustapha Yatabere'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında iki takımda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken, mücadele 2-0'lık skorla sona erdi.

Sivasspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İran ekiplerinden Tractor FC ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYA,(DHA)



