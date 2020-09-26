Sivasspor, Ankaragücü maçına hazır

Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nun 3. hafta maçında yarın sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar ile şut çalışması yaptı.

Yiğidolar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Ankaragücü 27 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev alacak.