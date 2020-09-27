Sivasspor - Ankaragücü maç sonucu: 0-0

Süper Lig'in üçüncü haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

27 Eylül 2020, Pazar 12:35 Son Güncelleme:
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Sivasspor - Ankaragücü maç sonucu: 0-0

Süper Lig ’in 3. haftasında D.GSivasspor, MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Temposu düşük ve pozisyonun az olduğu mücadelede golsüz beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Adzic'in ortaladığı topa kale çizgisine yakın noktadaki Merikani kafası ile vurdu, kaleci Samassa çizgi üzerinden topu çıkardı.

34. dakikada Gradel orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girip Yasin'e pas verdi. Yasin’in şutunda defansa çarpan top dışarı çıktı.

70. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yatabare ön direkte kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

86. dakikada Sivasspor 'un kullandığı serbest vuruşta Kone’nin dokunuşu etkisiz kaldı, dönen topu Hakan tamamlamak istese de savunma çıkardı.

87. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Felix topa vurdu, kale önündeki Hakan Arslan'ın dokunuşunda Kitsiou topu çizgiden çıkardı.


Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx, Mehmet Ali Akkor xxx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Camara xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx (Barcia dk. 85 ?), Ziya xx, Yasin xx (Kayode dk. 66 xx), Gradel xx, Ninga xx (Cofie dk. 46 xx), Yatabare xx (Kone dk. 75 xx)

Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Souza, Robin, Barış

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Pazdan xx, Erdi xx, Kitsiou xx, Pinto xx, Alper xx (Voca dk. 62 xx) Diousse xx (Atakan dk. 82 ?), Lukasik xx, Adzic xx (Lobzanidze dk. 62 xx), Paintsil xx (Okan dk. 78 ?), Merikani xx (Emre dk. 79 xx)

Yedekler: Koray, Kulusic, Şahverdi, Cebrail, Atila

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Sarı Kartlar: Erdoğan (D.G. Sivasspor), Adzic (MKE Ankaragücü)


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