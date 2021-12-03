Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım öğleden sonra hava yolu ile Alanya’ya gidecek.

Engellilerden sporculara ziyaret

Sivasspor 'un antrenmanda özel konukları vardı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli vatandaşlar sporcuları ziyaret etti. Bir süre antrenmanı izleyen engelliler, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

SİVAS (İHA)