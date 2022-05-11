Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final heyecanında büyük gün. Sivasspor , Alanyaspor ’u ağırlayacak ve finalde Kayserispor'un rakibi belli olacak. İlk maçı Yiğidolar, 2-1 kazanmıştı. Rakibini avantajla konuk edecek olan Sivasspor’un tek hedefi önce final ardından da kupa. Üst üste 3. kez Avrupa bileti alarak tarihe geçmek isteyen Rıza Çalımbay evinde tur sevinci yaşamak istiyor. Kupanın son yıllardaki istikrarlı takımı Alanya ise bu kez büyük bir başarıyla bunu taçlandırma düşüncesinde. Genç teknik adam Farioli, kariyerinin ilk büyük başarısını yakalamak adına galibiyete kilitlendi. Kritik mücadeleye Sivasspor taraftarının büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor.

Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Alanyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Sivasspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut, Emre, Novais, Efecan, Candeias, Diedhiou

Sivasspor'da 2 eksik

Sivasspor’da zorlu mücadele öncesinde Leke James sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İlk maçta ikinci sarıda kırmızı kartla cezalandırılan Yatabare de bu kritik maçta oynamayacak.

Alanyaspor'da Serkan yok

Alanyaspor cephesinde tedavisi devam eden kaleci Serkan Kırıntılı dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Akdeniz ekibi, zorlu deplasmana tam kadro bir şekilde geldi.