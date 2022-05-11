Son olarak ligde Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Sivasspor , Alanya'da 2-1 kazanıp büyük avantaj elde ettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına 2 isminden yoksun çıkacak. İlk maçta kırmızı kart gören Mustapha Yatabare ile sakatlığı bulunan Leke James maç kadrosunda olmayacak. TD Rıza Çalımbay gole en yakın bölgede Moussa Konate'ye görev verecek. Konate'ye kanatlardan desteği Erdoğan Yeşilyurt ve Max Gradel ile sağlayacak. Kasımpaşa karşısında cezası nedeniyle oynamayan Fayçal Fajr ve dinlendirilen Hakan Arslan orta alanda Alanyaspor 'a karşı büyük bir rekabet içerisinde olacak. Sağ bekte Ahmet Oğuz, sol bekte Uğur Çiftçi, stoperde Caner Osmanpaşa'nın forması garanti... Caner'in stoperdeki partneri ya Samba Camara ya da Dimitrios Goutas olacak; Çalımbay'ın kararını maç saati öğreneceğiz.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor maçlarında fire vermeyip 5. sıradaki yerini muhafaza eden Alanyaspor, Trabzonspor 'un Kayserispor'a elenerek kupa dışına itilmesiyle odağını tamamen kupaya çevirmiş durumda... Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Serkan Kırıntılı dışında takımda göze çarpan bir eksik yok. TD Francesco Farioli, Adana deplasmanında Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu ve Joao Novais gibi ilk 11'in değişilmez isimlerini kenardan getirmişti. 3 isim de yeniden ilk 11'deki yerlerini alacaktır. Hatta kaleci Jose Marafona süre almadı; o da Yusuf Karagöz'e emanet ettiği eldivenleri geri alacaktır... Hücum merkezinde Famara Diedhiou ya da Wilson Eduardo izleriz. Kanatlarda büyük ihtimalle Efecan Karaca ve Daniel Candeias forma giyer.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sivasspor'un son 5 resmi maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 15 gol)

- Alanyaspor'un son 7 maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik. (7 maç - 22 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sivasspor kazanır" oldu! %15'lik kesim ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Yiğidolar'un 4 Eylül Stadı'ndaki rövanşta da galip geleceğini düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.