Sivasspor - Alanyaspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Alanyaspor'u galibiyete taşıyan goller, 21. dakikada Efecan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen ve şık bir vuruş yapan yeni transfer Davidson ile 90. daikada attığı golle takımını rahatlatan Steven Caulker'dan geldi.

Geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı ilk 14 lig maçında yüzü görmeyen Sivasspor, 2020-21 sezonuna iç saha yenilgisiyle başlarken 2014-15 sezonundan bu yana da ilk kez ligdeki ilk iç saha maçını kaybetmiş oldu.

Sivasspor karşılaşmaya Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Felix, Erdoğan, Gradel, Yatabare ilk 11'yle çıkarken Alanyaspor'un maça başlayan kadrosunda ise Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Bakasetas, Fatih Aksoy, Efecan, Davidson, Bareiro yer alıyordu.



