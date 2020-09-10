Sivasspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna cumartesi günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayacak olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

DHA