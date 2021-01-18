Sivasspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor forması giyen Alaaddin Okumuş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alaaddin, Sivasspor'un İstanbul’daki ofisinde başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Mehmet Akif Bağce’nin katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

23 Ağustos 1995’te Ankara’da dünyaya gelen Alaaddin Okumuş, futbola Gençlerbirliği alt yapısında başladı. Ardından Hacettepe, Kastamonuspor, Ankaragücü formalarını giyen Alaaddin son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor formasını giydi. 25 yaşındaki sporcu bu sezon 15 maçta Bereket Sigorta Ümraniyespor formasını giydi ve 6 asist yaptı.

Süper Lig ekibi Alaaddin Okumuş’a Sivasspor forması altında başarılar diledi.