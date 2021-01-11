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Sivasspor Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

Süper Lig'de çıkışa geçen Demir Grup Sivasspor transfere hızlı girdi. Geçen sezon Gençlerbirliği'nde oynayan, bu sezonun başında Kasımpaşa ile sözleşme yapan Ahmet Oğuz ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyecek.

11 Ocak 2021, Pazartesi 11:47 Son Güncelleme:
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Sivasspor Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

Süper Lig'de çıkışa geçen Demir Grup Sivasspor transfere hızlı girdi. Geçen sezon Gençlerbirliği'nde oynayan, bu sezonun başında Kasımpaşa ile sözleşme yapan Ahmet Oğuz ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyecek.

Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden sağ bek oyuncusu Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın içeriğinin gün içinde açıklanması bekleniyor.

DHA


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