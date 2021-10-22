Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig 'in 10'uncu haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor , kulüp tesislerinde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise tam saha çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın son çalışmasını yaparak kampa girecek.

Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

DHA