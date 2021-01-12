Sivasspor - Adana Demirspor maç sonucu: 2 - 1

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u konuk etti. Maçın normal süresi Yasin Öztekin ve Yunus Akgün'ün golleriyle 1-1 bitti. Uzatmalara giden maçı ev sahibi takım 116.dakikada Yatabare'nin golüyle 2-1 kazandı ve tur atladı

Trabzonspor karşısında bir önceki turda başarılı olan Adana Demirspor, Sivasspor karşısında maçı uzatmalara taşıdı ancak turu geçmeyi başaramadı





STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Mehmet Şengül

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar, Robin (Dk.112 Appindangoye), Caner, Camara, Ziya, Yasin (Dk.56 Gradel), Hakan (Dk.46 Fayçal), Cofie, Ninga (Dk.56 Erdoğan), Felix (Dk.77 Kone), Kayode (Dk.46 Yatabare)

ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Okan (Dk.101 Tarık), Semih, Tayyip Talha, Mehmet, Sedat (Dk.46 Dibba), Gökhan (Dk.67 Hasan), Sinan (Dk.67 Aissati), Yunus (Dk.88 Emircan), Traore, Lanzafame (Dk.46 Mehmet Akyüz)

GOLLER: Dk.37 Yasin, Dk.116 Yatabare (Demir Grup Sivasspor) - Dk.44 Yunus (Adana Demirspor)

SARI KART: Ziya (Demir Grup Sivasspor)





Maçtan Dakikalar

14'üncü dakikada sağ kanattan Yunus'un şutunda kaleci Muammer köşeden topu kornere çeldi.

18'inci dakikada soldan çalımlarla ceza alanına giren Yasin'in şutunda savunmadan seken top kaleci Vedat'ta kaldı.

22'nci dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Sedat, uygun durumda vuruşunu yaptı, kaleci Muammer topu kornere çeldi.

35'inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor'da Sinan kullandı, doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Muammer kornere çeldi.

37'nci dakikada Cofie'nin pasında ceza alanına sarkan Yasin, kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı, Vedat'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0.

44'üncü dakikada Adana Demirspor Yunus Akgün ile beraberliği yakaladı. Orta alanda Gökhan'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Yunus'un vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

64'üncü dakikada sağ kanattan Robin'in ortaladığı topa uygun durumda Felix kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

74'üncü dakikada sağdan Traore'nin pasında çalımlarla ceza alanına giren Yunus önünü boşaltıp vurdu, kaleci Muammer, gole izin vermedi.

80'inci dakikada sağ kanattan Robin'in ortaladığı topa Kone kafa vuruşunu yaptı, kaleci iki hamlede kontrol etti.

85'inci dakikada Yatabare, Gradel'le yaptığı duvar pasıyla ceza alanına girdi, sert vurdu, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberine bitince uzatmalara geçildi.

92'inci dakikada Yatabare'nin ceza alanında geriye çıkardığı topa gelişine Erdoğan vurdu, top üstten auta gitti.

101'inci dakikada ceza alanı dışından Fayçal sert vurdu, kaleci Vedat topu çelmeyi başardı.

105'inci dakikada soldan Gradel ceza alanına girdi, yanındaki Yatabare'ye bıraktı, onun vuruşunda savunmadan seken top kornere gitti.

109'uncu dakikada soldan hareketlenen Dibba'nın yerden vuruşunda kaleci Muammer'in uzanarak parmaklarıyla dokunduğu top kornere çıktı. Kullanılan köşe vuruşunda karambolde kalan topa Hasan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

116'ncı dakikada sağ çaprazda Fayçal'ın ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Yatabare'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

120'nci dakikada sağdan Erdoğan ceza alanına girdi, boş pozisyonda altıpas içindeki Yatabare'ye çıkardı. Onun boş kaleye yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşma 2-1 Demir Grup Sivasspor üstünlüğü ile sona erdi.