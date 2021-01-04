Sivasspor 7. kez Yeni Malatyaspor karşısında

Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Süper Lig’in 17. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 6 maçın 3'ünden Sivasspor, 2’sinden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 1 maç ise beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 18 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 6 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğü ile sona ermişti.

Yeni Malatya Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Sivasspor’da 2 eksik!

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve sarı kart cezalısı olan Isaac Cofie Yeni Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fayçal Fajr sınırda

Sivasspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan başarılı futbolcu Fayçal Fajr, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA)