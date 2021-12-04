Sivasspor, 4. galibiyetini Alanya deplasmanında aldı

Demir Grup Sivasspor , Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ’a konuk oldu. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde dördüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Sivasspor, ligin altıncı haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 1-0 yenerken, yedinci haftada sahasında Karagümrük’ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar on dördüncü haftada ise sahasında Hatayspor’u 4-0 yenmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. (İHA)