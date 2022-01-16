Sivasspor 10 maçtır yenilmiyor

Geçtiğimiz hafta ligin flaş takımı Konyaspor ’u mağlup eden Sivasspor , dün lider Trabzonspor ’u konuk etti. Kırmızı-Beyazlılar, güçlü rakibine karşı başarılı istatistiğini devam ettirdi. 3 yıldır Trabzonspor’la evinde oynadığı lig maçlarını kaybetmeyen ve bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Kırmızı-Beyazlılar, dün de öne geçtiği maçta 1 puan aldı. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, ikinci yarıda daha baskılı oynamasına rağmen golü bulamadı. Gradel, Fayr, Hakan Arslan, Goutas gibi önemli eksiklerle sahaya çıkmasına karşın sergilediği performansla büyük alkış alan Sivasspor, puanını 30’a yükseltti. Kırmızı- Beyazlılar, genel tabloya bakıldığında ise ligde sadece ilk hafta maçında evinde Konya’ya kaybetti. Sonrasında sahadaki 10 maçta, 3 galibiyet ve 7 beraberlikle yenilgisiz ilerledi.

Öne geçince yenilmiyor

Yiğidolar aynı zamanda öne geçtiği maçlarda kaybetmeme geleneği de sürdürdü. Kırmızı- Beyazlı ekip, ligde toplam 13 maçta skor üstünlüğünü yakalarken, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 7 beraberlik çıkardı. Sivasspor hafta içinde deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak.