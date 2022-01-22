Sivasspor, 10. beraberliğini Fenerbahçe karşısında aldı

Sivasspor , Fenerbahçe maçıyla birlikte Süper Lig'de 23. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 10. beraberliğini elde etti. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

Sivasspor, ligin 3. haftasında Göztepe ile 2-2, 4. haftada Fenerbahçe ile 1-1, 5. haftada Gaziantep ile 1-1, 9. haftada Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada Adana ile 1-1, 11. haftada Altay ile 1-1, 12. haftada Giresunspor ile 0-0, 18. haftada Çaykur Rizespor ile 1-1 ve 21. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı. (İHA)