Demir Grup Sivasspor’da önemli eksiklerle gidilen Konya deplasmanında alınan 1 puan teknik heyeti memnun etmişti. Kırmızı- Beyazlılar’da şimdi ise gözler Kayserispor’la oynanacak Anadolu derbisine çevrildi. Rıza Çalımbay’ın takımındaki önemli eksikler tek tek döndü. Konya maçında dinlendirilen ve riske edilmeyen Mert Hakan Yandaş hazır hale geldi. Yıldız oyuncu kritik maçta sahada olacak.

Yasin ile Hakan Arslan yok

Konya deplasmanına götürülen, ancak ağrıları devam ettiği için şans verilemeyen Yatabare’nin durumunun da son derece iyi olduğu ifade edildi. Sakatlığını tamamen atlatan Fernando’nun da 90 dakikayı çıkarabilecek hale geldiği bildirildi. Konya maçında sarı kart cezasını çeken Emre Kılınç da kritik Kayserispor müsabakasında 11’deki yerine dönecek. Böylelikle Sivasspor’da tedavisi devam eden Hakan Arslan ve Yasin Öztekin dışında eksik oyuncu kalmadı. Yiğidolar, iç sahadaki kader maçına yıldız oyuncularıyla birlikte galibiyet parolasıyla çıkacak