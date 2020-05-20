DG Sivasspor forma giyen ve özel izinle Danilovgrad'a giden Sırp futbolcu Petar Skuletic, Türkiye’ye döndü ve korona virüs önlemleri kapsamında 14 günlük karantina sürecine girdi. Alınan bilgiye göre karantina süresinin sonunda Skuletic’e korona virüs testi yapılacak ve sonuca göre takımla beraber idmanlara başlayacak.

Diğer yandan 29 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Sivasspor'da 2 maça çıktı. 53 dakika sahada kalan Skuletic, 1 kez de sarı kartla cezalandırıldı. (İHA)



