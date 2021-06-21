E- spor , son yıllarda gençler arasında popüler hâle gelirken bazı üniversitelerde de ders olarak literatüre girdi. SCÜ de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hakan Yekbaş, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hidayet Takcı, E-Spor Danışmanı Orçun Kâmil Kabadayı ile öğrenciler Mahmut Can Kılıç ve Buğrahan Sizer önderliğinde bir ilke imza atıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hidayet Takcı, bu projenin amacının; e-sporun Türkiye’de sağlıklı ve bilinçli bir şekilde en iyi yerlere gelmesi için çalışmak olduğunu vurgulayarak, “Gayemiz hem akademik anlamda hem de turnuvalarda ülkemizi temsil edecek bir şekilde başarılar elde etmektir. E-spor her ne kadar yeni bir alan olsa da günümüzde çok büyük bir kitlelere ulaşmış ve hızla büyümeye devam etmektedir.” dedi.

Doç. Dr. Takcı, gençleri aile denetiminden uzak olan internet kafe ortamından koruyarak üniversite çatısı altında profesyonel akademik ekipler ve aile denetimi içerisinde bilinçli olarak e-spor alanında kariyer sahibi yapmayı hedeflediklerini anlattı.

'Oyunu üreten bir nesil olmamız için kodlama eğitimleri verilecektir'

Doç. Dr. Takcı konuşmasının devamında, “Sosyal medya sitelerinin hayatımıza dayattığı olumsuz etkilerden kurtarmak adına başlatılan bu proje genç nesillerde olumlu yönde etkiler bırakacaktır. Sadece genç oyuncular için değil, aynı zamanda bu konuda oyuncuların ailelerine de pedagog eşliğinde eğitici seminerler verilerek onları da bilinçlendirmiş olacağız. E-spor merkezimizin içerisinde oyunu sadece oynamayıp aynı zamanda oyunu üreten bir nesil olmamız için kodlama eğitimleri de verilecektir.” şeklinde konuştu.

'E-Spor seçmeli ders olacak'

Kurulacak e-spor kulübü çatısı altında faaliyet göstereceklerini belirten Takcı, yapılacak çalışmalarla ilgili olarak da “Güncel ve popüler e-spor branşlarına yönelik takımlar oluşturulacak, takımların uluslararası alanda yapılan turnuvalara ve Türkiye Elektronik Sporlar Federasyonu’nun düzenleyeceği ulusal müsabakalara katılması sağlanacak.” ifadesini kullandı.

'Ailelerine farkındalık eğitimleri verilecek'

Doç. Dr. Takcı, SCÜ bünyesinde e-sporu seçmeli ders olarak müfredata kazandırmayı amaçladıklarının altını çizerek, “Ayrıca eğitim birimi oluşturulacak, e-spora yönelmek isteyen gençlere spor ahlakı, oyun-eğitim dengesi, planlama konularında eğitimler, gençlerin ailelerine de farkındalık eğitimleri verilecek.” diye kaydetti.

Takcı, son olarak şunları söyledi:

“Açacağımız e-spor derslerine başvurup katılım sağlayan gençlerimize sporun sadece spor olmadığı da öğretilecektir. E-spor kurslarında, sadece erkek oyunculara değil aynı zamanda kadın oyunculara da eğitim verip şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek profesyonel oyuncuların gelişimine destek vereceğiz. Kurslarımıza katılan gençlerin de Nisan 2018 yılında kurulmuş olan Türkiye Elektronik Sporlar Federasyonu tarafından verilen e-spor oyuncu lisansı almalarını sağlayarak profesyonel e-sporcuları artırmak adına devletimize de katkı sağlayacaktır.”