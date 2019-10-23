Sivas Belediyespor Eyüpspor’a hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun onuncu haftasında kendi evinde konuk edeceği Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

23 Ekim 2019, Çarşamba 22:01
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Sivas Belediyespor Eyüpspor’a hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun onuncu haftasında kendi evinde konuk edeceği Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik direktör Namık Altunsoy ve kurmayları gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Yeşil-beyazlı futbolcuların antrenmandaki performansları beğeni toplarken, futbolcuların hırslı oldukları gözlerden kaçmadı.

Sivas Belediyespor ile Eyüpspor arasında 25 Ekim Cuma günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak olan maç saat 13.00’da başlayacak.

İHA

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