Sivas Belediyespor-AFJET Afyonspor maç sonucu: 3-4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında AFJET Afyonspor, ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı maçta Sivas Belediyespor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Muhammed Yıldız xx, Barış Çiçeksoyu xx
Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xxx (Mustafa Aydın dk. 82 ?), Alpay Koçaklı xx (Oğuzhan Bozkurt dk. 85 ?), Ozan Kılıçoğlu xx, Sinan Özkara xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Abdullah Topkara xxx (Halil İbrahim Mızrap dk. 73 x), Enes Yılmaz xx, Barış Sağır xxx, Hakan Can Çimen xx
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx (Mustafa Erkasap dk. 90 ?), Feyyaz Belen xx (Emre Dayan dk. 46 x), Melik Derin xx (Cihan Özkara dk. 78 ?), Doğukan Emeksiz xx, Nazmi Candoğan xxx, Erhan Şentürk xx, Fatih Aktay xxx (İlke Tankul dk. 79 ?), Mithat Pala xx, Yakup Yiğit xx, Celal Hanalp xx
Goller: Yasin Elmas (dk. 11), Abdullah Topkara (dk. 18), Ozan Kılıçoğlu (dk. 42) (Sivas Belediyespor), Fatih Aktay (dk. 54, 63 ve 68) (Afyonspor)
Kırmızı kartlar: Ozan Kılıçoğlu (dk. 90+7) (Sivas Belediyespor), Yakup Yiğit (dk. 90+7) (Afyonspor)
Sarı kartlar: Hakan Can Çimen, Uğur Bulut, Sinan Özkara (Sivas Belediyespor), Yakup Yiğit, Doğukan Emeksiz (Afyonspor)