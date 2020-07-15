Şişli Spor’dan olimpiyat hamlesi

Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Satranç ve Futsal branşında faaliyet gösteren Şişli Spor Kulübü, olimpiyatlara sporcu yetiştirmek için harekete geçti. Mazisinde Vahram Şirinyan, Garbis Andonyan, Kirkor Cambazyan, Harutyun Artan, Zareh Kalpakçıyan, Levon Çıknavoryan gibi ulusal ve uluslar arası önemli başarılar elde etmiş sporcular yetiştiren kulüp, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun tavsiyesiyle halter ve atletizm branşında olimpiyatlara kadın ve erkek sporcular yetiştirme kararı aldı.

1926 yılında kurulan ve bünyesinde 600 sporcu barındıran Şişli Spor Kulübü’nün Başkanı Alen Tekbıçak, “Kulüp tarihimizde de yeri olan atletizm ve halter branşında olimpiyat oyunlarına sporcu yetiştirme ve ülkemizi temsil edip bayrağımızı göndere çekme fikri bizleri çok heyecanlandırdı ve çalışmalara hemen başladık” dedi.