Tümüyle gerçek dışı haberler

Kurumumuzun; 18/11/2020 ve 23/11/2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekilişlerinde 4 sayının aynı çıkması üzerine kamuoyuna yansıyan “hile iddiaları” ile ilgili açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Gerçek bilgi ve belgelere dayanmaksızın gerçek dışı haber yapılması yayıncılık ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Bu kapsamda yapılan haber tümüyle gerçek dışı olup kamuoyu nezdinde şirketimiz başta olmak üzere çekilişte görev alan herkesin itibarını zedelemektedir. 18/11/2020 tarihinde gerçekleştirilen 47. Sayısal Loto çekilişinde; “8, 22, 50, 55, 71, 87, +18 (Joker)”, 23/11/2020 tarihinde gerçekleştirilen 49. Sayısal Loto çekilişinde ise; “8, 22, 42, 52, 55, 71, +49 (Joker)” sayıları çekilmiştir.

Dileyen herkes izleyebilir

Her iki çekilişte de “8, 22, 55, 71” sayılarının çıkmasının her şans oyununda oluşabilecek “matematiksel olasılıklar” dahilinde değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunun ve Sisal Şans olarak Şans Merkezi’mizde kullandığımız teknik altyapının dışarıdan herhangi bir müdahaleye imkân tanımadığının altını çizmek isteriz. Ayrıca en büyük önceliğimiz olan şeffalık ilkesi kapsamında Dünya Piyango Birliği (WLA) sertifikalı, son teknoloji ürünü, tam otomatik yepyeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan Şans Merkezi’mizde yapılan çekilişlerimiz Milli Piyango İdaresi, Noter ve Sisal Şans yetkilisinin katılımıyla oluşan bir heyet huzurunda kamuya açık olarak şeffaf ve üst düzey güvenlik tedbirleri alınarak düzenlenmektedir. Ayrıca bilindiği üzere, millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlanmaktadır. Dileyen herkese Şans Merkezi’mizdeki çekilişlere katılarak çekilişleri izleme imkânı da sunuyoruz.

Değerin ülkemizde kalması için...

Sisal Şans, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısıyla oyunseverlere heyecanlı, eğlenceli ve şeffaflıktan ödün vermeyen teknolojik bir şans oyunları dünyası sunmaya devam edecektir. Faaliyetlerimiz sonucunda elde edilen gelirden çıkan değerin ülkemize kalması ve bu değerin operasyona başladığımız günden beri katlanarak artması yaptığımızın işin önemini ortaya koyuyor. Sosyal sorumluluk alanında ülkemize büyük katkılar sağlayan Milli Piyango markasına yatırım yapmayı sürdürerek, Türkiye ekonomisine ve toplumuna katkı sağlamaya devam edeceğiz. Art niyetli ve itibar zedeleme amacı güden bu tip asılsız suçlama ve iddialar karşısında hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi bildirmek isteriz. Bilginize sunarız.