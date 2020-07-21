Sırt ve boyun ağrısı tedavisi

Sırt ve boyun ağrısı neden olur?

Sırt ağrısı, sırtımızda bulunan omurganın iki yanındaki kasların gerilmesi ile oluşur. Sırt ağrısına yol açan bu gerilmenin en büyük nedeni strestir. Normalde ‘’C’’ harfine benzeyen boyun omurgası düzleşir, omuz ve sırta giden sinirlerin çıkışları daralır ve sinirler baskı altında kalır. Bu baskı sonucunda sırt kasları gerilir ve ağrı oluşmaya başlar. Kasların uzun süre gergin halde kalması fibrozit adı verilen kas topaklarına neden olur. Yorgunluk, ağır kaldırma, klimaya maruz kalma gibi tetikleyici etkenlere bağlı olarak da sırt ağrısı olur. Bazı kişilerde sırt ağrısını azaltmaya yönelik kambur duruş başlayabilir. Sırt ağrısı pek çok hastalığın belirtilerinden biri de olabilir.

Boyun ağrısı ise kemik, disk, kas ve bağ yapılarından oluşan bozukluklar nedeniyle gelişebilir. Boyun fıtığı, kireçlenme ve dejeneratif disk hastalığı, servikal dar kanal ve yaralanmalar boyun ağrısının sık birer sebebidir. Nadiren tümörler, boyun bölgesinde ağrı sebebi olarak karşımıza çıkabilir. Boğazda uzun süren enfeksiyonlar da şişmiş lenf nodları ile birlikte boyun ağrısına sebep olabilir. Kalp, akciğer rahatsızlıkları gibi bazı durumlar boyunda yansıyan ağrı yapabileceği gibi, boyun ağrıları baş, yüz, sırt, göğüs ve omuz bölgelerine yayılım gösterebilir.

Sırt ve boyun ağrısında ameliyatsız tedavi mümkün!

Ameliyatsız bir yöntem olan radyofrekans yöntemiyle özellikle uzun süreli ve inatçı bel, boyun, sırt ve diz ağrılarında oldukça etkili sonuçlar elde edilebiliyor. Günümüzde, cerrahi tedavi olmaksızın ağrıların hızla ve en az yan etki ile tedavi edilmesi için çeşitli tekniklerden faydalanılmaktadır. Modern girişimsel tedavi yöntemleri ile kronikleşen ağrıların yüzde 90´ına artık çare bulunmaktadır. Ağrılı bir hastaya ilaç, istirahat ve fizik tedavi yöntemleriyle yeterince yararlı olunamıyorsa, cerrahi girişim düşünülmüyor veya yapılamıyorsa; minimal girişimsel yöntemler ile radyofrekans tedavisi ideal bir çözüm olabilir.

Radyofrekans yöntemiyle ağrı tedavisi nasıl uygulanır?

Ağrıda radyofrekans tedavisi sürekli olarak ağrı üreten bölgedeki sinir iletim liflerinin devre dışı bırakılması tekniğidir. Bu alandaki sinirlere veya dokuya hasar verilmeksizin, radyofrekansın uygulandığı bölgedeki sinirler üzerinde düzenleyici etkisinden yararlanılır. Böylelikle uzun süreli ya da kalıcı ağrı tedavisi sağlanır. Steril şartlar sağlanarak, “küçük girişim” olarak adlandırılan yolla, özel bir cihaz ve çok yüksek titreşimli bir akım, özel bir kablo ve iğne aracılığı ile yalnızca ağrıyı taşıyan sinir lifine uygulanır. Böylelikle bu cihazı kullanarak yapılan müdahalelerde belirli bir sinire, kontrollü olarak uyarı verilir ve sinirin ağrı sinyallerini iletme özelliği kaybolur.

Özellikle bel, boyun, sırt ve diz ağrılarında etkili sonuç veren radyofrekans uygulamalarının diğer tedavilere kıyasla birçok önemli avantajı vardır. İşlem genel anlamda ağrısızdır ve ameliyat gerektirmemektedir. Son derece hassas cihazlarla, kontrollü olarak yapılır, uygulamanın yapılacağı yer, röntgen cihazı ile kesin olarak belirlenir ve elektronik cihaz tarafından belirlendiği için işlem emniyetle gerçekleştirilir. İşlem sonrasında 4-5 gün istirahat edilmesi gerekir. İstirahat süresinin bitiminde hasta düzenli olarak kontrole çağrılır ve gerekliyse egzersiz programına alınır.