Sırt Ağrısına Ne İ̇yi Gelir? Nasıl Geçer? Neden Olur?

Sırt Ağrısı Nedir?

Sırt bölgesinde meydana gelen ağrılar, birçok nedenli olarak açıklanabilir. Sırt ağrısının özellikle yoğun hayat temposu, aşırı yürüme gibi nedenlerden dolayı olabileceğinizi söyleyebiliriz. Sırt ağrısı ilk başladığında pek önemsenmeyen, sonrasında ciddi sorunlara yol açan rahatsızlıktır.

Bundan dolayı henüz başlarda uzman görüşüne başvurmak önemlidir. Sorunun hemen geçiştirilmemesi, hastalığın nüksetmemesi için önemlidir. Bunların yanında, sırt ağrıları çok ciddi sağlık sorunlarının sebebi olabilir. Bel fıtığı, sırt fıtığı, kemik erimesi ve kaslarda sorunlar bu hastalıklar arasında yer alır.

Sırt Ağrısı Neden Olur?

Sırt ağrılarının genel nedeni, yoğun iş temposu ve strestir. Omurgalarda kasların gerilmesi ve boyun bölgesinin düzleşmesi sırt ağrısının diğer nedenleri arasında yer alır. Klimalı ortamlarda devamlı olarak kalmak, aşırı yük taşımak, aşırı yorgunluk yaşanması sırt ağrılarının çeşitli nedenleri olabilir. Sırt ağrısının tam nedeninin bilinmesi, tedavisini kolaylaştırır. Bunun için uzman doktora başvurmak son derece önemlidir. Sırt ağrısını tetikleyen bazı sebepler aşağıdaki gibidir.

- Ters hareketler yapılması sırtın ağrımasına neden olabilir.

- Kronik stres sırt ağrısının temel nedenidir.

- Boyun omurga kısmının düzleşmesi, ağrı nedenidir.

- Klimalı ortamda bulunmak, sırt ağrılarının sürekli hale gelmesine neden olabilir.

- Ağır yükler kaldırmak ve iş yükünün fazla olması diğer nedendir.

- Devamlı olarak yorgunluk yaşanması, sırt ağrısının başlıca sebepleri arasında bulunur.

Sırt ağrıları genel olarak bunlara bağlı olsa bile, tam nedenin tetkik sonucu öğrenilebilir. Uzman görüşü almak bu bakımda önem ifade eder.

Sırt Ağrısı Nasıl Geçer?

Sırt ağrısının geçirmek için ilk öncelik, uzmanlara danışmak olmalıdır. Özellikle uzun süreli yaşanan sırt ağrılarında uzman doktorlarla görüşmek bu anlamda çok önemlidir. Sırt ağrılarının nedeni öğrenildikten sonra bazı egzersiz yöntemleri uygulanabilir. Hafif bir sırt ağrısı çekenler bazı yöntemlere başvurarak sırt ağrısının hafiflemesini sağlayabilirler.

- İlk olarak kilolara dikkat edilmelidir. Kilonun fazla olması, sırtın daha fazla yük almasına neden olur. Bu bir süre sonra sırt ağrısına neden olur. Sırt ağrısını geçirmek adına yürüyüş yapmak, gerekirse kısa süreli koşular yapmak önemlidir.

- Mümkün olduğunca dik yürümek gerekir. Araştırmalara göre dik yürüyenlerin sırt ve boyun ağrısı çekme ihtimallerinin düştüğü belirlenmiştir.

- Ağır yük taşımamaya dikkat edilmelidir. Oturma pozisyonunda özelikle ortopedik destekler kullanılabilir.

- Yine doktor tavsiyesiyle D vitamini alınabilir. D vitamini kasların güçlenmesine ve ağrıların az olmasını sağlayabilir.

Sırt ağrısının geçirilmesi için etkili çözüm uzmana başvurmak olacaktır. Doktorlar çeşitli tetkik işlemlerden sonra, tedavi yöntemlerini daha iyi belirler. Tedavi yöntemleri, genellikle ağrının daha az olmasına olanak tanır.

Sırt Ağrısının Sebepleri Neler?

Sırt ağrısının çok sayıda sebebi vardır. Boyun fıtığı, masa başı çalışma gibi tüm durumlar sırt ağrısını sebepleri arasında sayılabilir.

- Günün büyük bölümünü bir yerde oturarak geçirme, bilgisayar başında olmak neden sayılabilir.

- Safra kesesi veya akciğerler ilgili bazı problemler, sırt ağrısı yaşanmasına sebep olabilir.

- Yumuşak doku zedelenmesi, sırt ağrısının sebebi olabilir.

- Boyna giden sinir uçlarında iltihaplanmalar meydana gelmesi sırt ağrısının bazı nedenleri arasında yer alır.

Sırt ağrısının çok sayıda sebebi bulunur. Bu sebeplerin dikkatle incelenmesi gerekir. Sırt ağrısında yapılması gereken durum hakkında doktora bilgi vermek olacaktır.