Sırt ağrıları hemen hemen her yaşta yaşanılabilen ağrılardır. Bunun pek çok sebebi olabilir. Yaralanma, günlük aktiviteler nedenlerinden birkaçıdır. Ağrıların çok sık olması bir uzmana gözükmenin sebebi olabilir.

Sırt ağrısı için hangi bölüme ve doktora gidilir?

İnsan vücudunda sırt bölgesi kemik, kas ve sinirlerden oluşmaktadır. Buna bağlı olarak pek çok nedenle sırt ağrıları oluşabilir. Sırt ağrıları genellikle günlük yaşamda kendiliğinden geçmektedir. Fakat uzun süren ve sık sık yaşanan bel ağrıları için mutlaka muayene olunması ve bir uzmana başvurulması gerekmektedir. Sırt ağrılarının nedenlerine bakıldığında pek çok etken bulunmaktadır.

Bu etkenlerden bazıları şu şekilde sıralanır:

- Travmalar

- Akciğer kanseri

- Kalp krizi veya kalp hastalıkları

- Bel fıtığı veya boyun fıtığı

- Aşırı yorgunluk

- Gün içerisinde çok ayakta kalmak

- Ağır kaldırmak

- Mide hastalıkları

Sırt ağrıları kişilerin yaşam kalitesini oldukça fazla düşürmektedir. Özellikle sık sık yaşanan ve geçmeyen bel ağrılarının hem nedeni hem de tedavi edilebilmesi için biz doktora başvurulması gerekir. Bel ağrıları için gidilecek yer bir aile hekimliği olabilir. Aile hekimliği yaptığı muayeneden sonra ortopedi veya fizik tedaviye sek edebilir. Ayrıca sırt ağrılarının genellikle omurilik ile bağlantısı olduğu için nörolojiye de görünmekte fayda vardır.

Sırt ağrısına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Sırt ağrıları kişileri günlük hayatta oldukça olumsuz etkiler. İnsanlarda dikkat eksikliği veya motivasyon düşüklüğüne sebep olmaktadır. Bazı bel ağrıları birkaç güne geçebilirken bazıları uzun sürmektedir. Bu sebeple bir uzmana görünmekte fayda bulunur.

Bel ağrıları için ortopedi, fizik tedavi veya nöroloji bölümünden randevu alınması gerekir. Bunun için internet üzerinden randevu alınabilir. Bunun için MHRS internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile randevu alabilirsiniz. Ayrıca 182 numarası ile Devlet Hastanelerinden de randevu alabilmek mümkündür.