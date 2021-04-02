Sırbistan Ligi'nin 2017-18 sezonunda Spartak Subotica ile Radnicki Nis takımlarının karşılaştığı maçta karşılaşmanın hakemi Srdjan Obradovic, verdiği kararlar nedeniyle 3 yıl sonra hapis cezasına çarptırıldı. Obradovic ayrıca futboldan da 10 ay men cezası aldı.

Spartak Subotica'nın Radnicki Nis'e karşı elde ettiği 2-0'lık galibiyette hakem Subotica leline 2 penaltı kararı vermişti. Karşılaşmanın 78. dakikasında verdiği penaltının tekrar gösteriminde faul olmadığı anlaşılmıştı. Ayrıca, karşılaşma 0-0 devam ederken hakem Obradovic, Radnicki'li Milan Pavkov iki dakika arayla kırmızı kart görmüştü.

Sırp basınından Tanjug'un haberine göre karşılaşmadan 3 sonra, Novi Sad Yüksek Mahkemesinin yolsuzlukla mücadele dairesi, hakem Srdjan Obradovic'i 15 ay hapis cezasına mahkum etti. Obradovic, hapis cezasının yanı sıra 10 ay da futboldan men edildi.