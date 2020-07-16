Siroz, nedeniyle sağlıklı ve yumuşak karaciğer dokusu bozuluyor. Hastalık ilerledikçe karaciğerdeki sağlıklı doku azalıyor. Tedavi edilmediği takdirde, karaciğer yetmezliği baş gösteriyor. Ancak, hastalık erken teşhis edilip, tedavi edilirse hasarı durdurabilirsiniz.

Siroz nedir?

Siroz, kronik karaciğer hastalığı olarak da biliniyor. Çeşitli hastalıklar ve nedenlere bağlı olarak karaciğerde hasarlar meydana gelebiliyor. Bunun sonucunda da karaciğerin yapısal fonksiyonlarında çeşitli bozulmalar oluyor ve karaciğer normal işlevlerini yerine getiremiyor.

Karaciğerde oluşan bu hasar, skar adı verilen ve fonksiyonu olmayan bir doku oluşmasına yol açıyor. Bu doku, kanın karaciğer içerisindeki akışını engelliyor. Karaciğerin besinleri, ilaçları ve toksinleri işleme yeteneğini yavaşlatıyor. Tedavi edilmediği takdir de karaciğerin ölümüne yol açıyor.

Siroz hastalığı erken ve geç evre olarak iki aşamalı gelişiyor. Erken evre sessiz ilerliyor ve karaciğer daha az hasarlıdır. Bu aşamada hastalığın önünü kesmek ve komplikasyonları önlemek için tedavi uygulanıyor. Geç evrede, karaciğer büyük hasar gördüğü için karaciğer nakline kadar gidilebiliyor.

Siroz nasıl anlaşılır ve neden olur?

Siroz kendini geç hissettiren bir hastalıktır. Kişinin karnı su topladığında, sarılık görüldüğünde, ellerindeki kas tabakasında erimeler başladığında, erkekse göğsünün büyümeye başlaması şikâyetiyle doktora gittiğinde hastalık anlaşılıyor. Siroza neden olan faktörler ise şunlardır;

- Kronik alkol kullanımı

- Hepatit B ve Hepatit C

- Alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmaları

- Safra yollarının tıkanması ve iltihaplanması

- Vücudun kendi dokularına karşı antikor üretmesi sonucunda oluşan otoimmün hepatitler

- Ağır ilaçların uzun süreli kullanımı

- Demir ve bakır minerallerinin aşırı alımı

- Kronik kalp yetmezliği

Siroz belirtileri nelerdir?

Siroz kişilerde erken ve geç dönemlerde farklı belirtiler gösteriyor.

Erken dönem belirtileri:

* Aşırı halsizlik, yorgunluk

* Uyuklama

* Gözler ve idrarda sarılaşma

* Ayaklarda şişkinlik

* Kaşıntı

* Anemi

Geç dönem belirtileri;

* Kan kusma

* Karın boşluğunda sıvı toplanması

* Vücutta kolayca morluklar oluşması ve kanamaya eğilim

* Koyu renkli idrar

* Bilinç bulanıklığı

* Koma

* Yoğun sarılık

* Böbrek bozukluğu

Siroz tedavisi nasıl yapılır?

Sirozun tedavisi karaciğer hasarının neden ve derecesine bağlıdır. Karaciğerdeki skar dokusunun ilerlemesini yavaşlatmak, sirozun semptomlarını ve komplikasyonlarını önlemek veya tedavi etmek ilk önceliktir. Ciddi karaciğer hasarınız varsa hastaneye yatırılabiliyorsunuz.

Aşırı alkol tüketimine bağlı, siroz oluşumu varsa, önce alkol bağımlılığından kurtulmanıza yönelik tedavi uygulanıyor. Bunun için size özel bir beslenme ve tedavi programı oluşturuluyor. Karaciğere yük oluşturulacak her türlü besin, ilaç ve alkolden kaçınmanız gerekiyor.

Siroza yol açan viral hepatitler için antiviral ilaçlar, otoimmün hepatit ise bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanılıyor. Karnınızda ve bacaklarda su birikmesi varsa tuz ve su kullanımınız kısıtlanıyor. Bu kısıtlamalar istenilen sonucu vermediği zaman fazla suyun böbreklerden atılması için ilaç veriliyor.

İleri seviye sirozda, karaciğer bütün fonksiyonlarını kaybetmiştir. Bu durumda, hastaneye yatırılıp, cerrahi yöntemle karaciğer nakli uygulanıyor.

Siroz tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

1- Devedikeni tohumu; Öğütülmüş bir çay kaşığı devedikeni tohumunu bir çay fincanına koyun, üzerine fincanı dolduracak kadar kaynar su ekleyin. 10 dakika demlenmeye bırakın. Sade halde için. Günde en fazla üç fincan içebilirsiniz.

2- Boldo yaprağı, karahindiba kökü ve otu, java zerdeçalı, şahter çaylarını da günlük hazırlayıp içebilirsiniz.

3- Karaciğere iyi gelen besinler; enginar, Makarna, bulgur, sebzeler, baklagiller, sütlü tatlılar, vişne suyu

4- Fastfood, hazır market ürünleri, sosis, sucuk, salamdan uzak durun.

5- Çay şekeri, çikolata, bal, reçel, kola, gazoz gibi basit şekerli gıdaları ya tüketmeyin ya da çok az tüketin.

6- Beslenme tablonuzu hazırlarken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

* 1 yumurta büyüklüğündeki et, bir yumurta ve 4 yemek kaşığı bakliyata eşdeğerdir

* 1 su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt, bir kibrit kutusu peynir ve 2/3 kibrit kutusu kaşar peyniri eşdeğerdir

* 2 dilim ekmek, 4 yemek kaşığı makarna, pirinç pilavı ve bulgur pilavına eşdeğerdir.