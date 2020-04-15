Siroz nedir, belirtileri nelerdir? Karaciğer sirozu nasıl anlaşılır?

İnsan vücudunda bulunan karaciğer kendi kendini yenileyen tek organdır. Karaciğer 1,5-2 kilogram ağırlığında olan bir organdır. Yaşamsal fonksiyonlarının yerine getirilmesinde çok büyük yeri bulunmaktadır. Siroz hastalığı ise bir karaciğer hastalığıdır. Tedavi edilmediği taktirde çok büyük sağlık sorunlarını oluşturabilir.

Siroz nedir?

Siroz tıp dünyasında kronik karaciğer hastalığı olarak adlandırılır. Karaciğerde ileri derecede hasar oluşumuna verilen bir isimdir. Karaciğer bazı sebeplerden dolayı hasarlara uğrayabilir. Bazen bu hasarların nedenleri bile bilinememektedir. Bunun sonucunda karaciğer organında bazı bozulmalar meydana gelir.

Yapısal fonksiyonlarında hasarlar oluşabilir ve görevini yerine getiremez. Bu durum siroz hastalığının başlangıcıdır. Bu süreç ilerledikçe karaciğer hücreleri azalır ve karaciğerde küçülme ve sertleşme meydana gelir.

Sertleşen karaciğer dokularına kan akışı iletilemez. Bu sebepten dolayı kanın dokuya ulaşamaması sonrasında yeni damar yolları oluşur. Yaşanan bu olaylar sonucunda daha da olumsuz etkilenerek siroz hastalığı başlar. Ve hastayı ağırlaştırır. Böylece karaciğer görevlerini yerine getiremez ve karaciğer yetmezliği durumu ortaya çıkar.

Siroz belirtileri nelerdir?

Siroz hastalığı kişilerde erken belirti veremez. Belirtiler genellikle hastalık ilerledikçe karaciğerde harap düzeyi arttıkça belirtiler vermeye başlar ve belirti şiddetlerinde artış görülür. Sıklıkla görülen siroz belirtileri şunlardır:

- İştahın kesilmesi ve kilo kaydedilmesi

- Mide bulantısı ve kusma

- Sürekli bir halsizlik hissi

- Vücudun bacak bölümünde şişmeler ve ödem oluşması

- Asitlerin karında birikmesiyle mide şişmesi

- Kas kaybı

- Kansızlık ve kaşıntı

- Sarılık

- Kanın pıhtılaşmaması

- Kadınlarda görülen adetlerin düzensizleşmesi

- Ciltte morarma ve kanamalar oluşması

- Sinirlilik ruh hali

- Kabızlık ve gaz problemleri

- Midede ağrılık oluşması

Siroz nedenleri nelerdir?

Sirozun en büyük sebebi alkol kullanımıdır. Alkol kullanımı dışında en büyük sebeplerinden birisi ise hepatit B ve Hepatit C gibi kronik hastalıklardır. Genel olarak siroz araştırmalarında veya oranındaki kişilerde herhangi bir neden bulunamamıştır. Bu gibi durumlarda hastalığa nedeni belli olmayan siroz adı verilmektedir. Bunlar dışında siroz hastalığına yakalanma nedenleri şunlardır:

- Alkol kaynaklı olmayan karaciğer yağlanmaları

- Safra yollarında tıkanma oluşması ve yağlanması

- Vücudun kendi dokularına ürettikleri antikor sonucunda oluşan otoimmün hepatitler

- Kişilerin ağır ilaçları uzun süre boyunca kullanması

- Demir, bakır gibi minerallerin fazla alınması

- Kronik kalp yetmezliği hastaları

Siroz tanısı nasıl konulur?

Siroz belirtileri bulunan birkaç hastaların sağlık kuruluşlarına başvurması ve hastalarda detaylı olarak hastalık öyküsü alınması çok önemlidir. Özellikle hastaların kronik alkol kullanıp kullanmadığı sorularak geçmişte viral hepatit hastalığını geçirip geçilmediği de sorulmaktadır. Detaylı olarak hekimler hastalardan siroz ile ilgili bilgi aldıktan sonra değerlendirmeler yapılır.

Bunun dışında hastalara elle muayene edilmesi de çok önemlidir. Çünkü hastalarda görülen karaciğer sertleşmesi, büyümesi, dalak büyümesi ve sıvı birikmesi gibi rahatsızlıklar elle yapılan müdahale de bulunabilir. Ayrıca sarılık ve ödem gibi belirtiler de ilk muayenede göze çarpan belirtiler arasındadır. Doktorların muayenesinden sonra ultrason ve görüntüleme cihazları ile ve kan tahlilleri yapılarak siroz hastalığının teşhisi konulabilir.

Karaciğer sirozu nasıl anlaşılır?

Siroz uzun süreli ilerleyen bir hastalıktır. Erken dönemdeki bulunan bulgular hafiftir. Fakat zaman geçtikçe karaciğerde hasar meydana gelir ve hasta ağırlaşabilir.

Karaciğer sirozu bazı belirtiler ile ortaya çıkmaktadır. Bunlar iştahsızlık ve kiloda azalma olabilir. Ayrıca bulantı ve kusma gibi durumlar, halsizlik, bacaklarda şişkinlik ve ödem oluşumu, kaşıntıların çoğalması ve sarılık, şuur durumunda değişikliler ile karaciğer sirozunun başladığı anlaşılabilir.



