Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde yaşayan 120 yaşındaki Menica Encü, gördüğü tedaviyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı. 12 çocuk, 100'ü aşkın torunu bulunan Encü, 15 gün önce İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince yapılan sağlık taramasında Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine pandemi hastanesi olarak hizmet veren Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde tedavi altına alındı.

15 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşmanın heyecanını yaşayan Encü, sağlık görevlilerinin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Encü, AA muhabirine, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Allah doktorlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun. Bana çok iyi baktılar. Bende çok hakları var. Rabb'im onları korusun, onların yanında olsun. Çok yoruldular, ilgilendiler. Ben onlardan memnunum Allah da onlardan memnun olsun." dedi.