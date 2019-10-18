Şırnak UYAFA Takımı, penaltılarla yıkıldı

İspanya’nın Barcelona kentinde 13 Ekim’de başlayan Costa Brava Futbol Turnuvası’na katılan Şırnak UYAFA Takımı, grup maçlarında Polonya’yı 3-0, Fransa’yı 2-0, Danimarka’nın iki takımından birini 3-0 diğerini de 1-0’lık skorla yenmeyi başardı.

Şırnak UYAFA Takımı, son grup maçında da yine Danimarka takımını 4-3 mağlup etti. Gruptaki maçlarında 5’te 5 yapan Şırnak UYAFA takımı, finale yükseldi.

Temsilcimiz finalde Polonya takımı ile karşı karşıya geldi. Şırnaklı genç futbol yetenekleri, normal süresi 1-1 biten final maçında Polonya’ya penaltılarla 4-2 yenilerek Uluslararası Costa Brava Turnuvası’nda ikinci oldu.

Şırnaklı minikler asker selamı ile Mehmetçik’e destek verdi.

Kasapoğlu’ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak UYAFA Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası’nda gösterdikleri yüksek performansla turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Şırnaklı kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Genç yaşta almış olduğunuz bu başarılar bizleri gururlandırdı. Sizlerin her zaman yanındayız. Ülkemizi başarıyla temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”