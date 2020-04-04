Şirketler İçin CS:GO Turnuvası başlıyor

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Corona Virüs salgını nedeniyle #EvdeKalmaya devam ediyoruz. Kişisel hijyenimize ve sosyal mesafeye dikkat ederek kendimizi ve çevremizde ki herkesi koruyarak virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde doğrusu #EvdeKalmak bazen sıkıcı olabiliyor. Tam da bu zor günlerde çok güzel bir turnuva başlıyor. Çifte Konsol ve Kommunity işbirliği ile CS:GO turnuvası geliyor. Böylece #EvdeKalmaya oyunla kalmaya devam ediyoruz.

Bu turnuvayı diğer tüm turnuvalardan ayıran fark işe turnuvaya sadece şirketler katılabiliyor. 16 şirketin kendi çalışanlarından oluşturduğu takımların mücadele edeceği turnuvada kazanan takımı aynı zamanda sürpriz hediyeler bekliyor. 10 Nisan Cuma günü başlayacak turnuvanın tüm maçları ise Twitch/Kommunity kanalından canlı yayınlanacak. Bu özel turnuvaya nasıl katılınır? Katılım şartları nelerdir? Turnuvayla ilgili tüm detaylar işe;

Kimler Katılabilir?

1. Her kategoriden şirket ve şirket çalışanı turnuvamıza katılabilir.

2. Katılımcıların 18 yaşından büyük olması zorunludur.

3. Etkinliğe katılım biletini almış ve etkinlik içerisinde yer alan formu doldurmuş herkes etkinliğe katılıp sürpriz hediyeleri kazanabilir.

2 Adımda Katılabilirsiniz:

1. Etkinliğimize katılım için takım kaptanı takım bu link üzerinden (https://kommunity.com/kommunity-csgo/events/cs-go-kommunity-takim-basvurusu) takımı adına bilet alır,

2. Daha sonra katılımının onaylanması için bu etkinliğe katılır ve bu formdaki sorulara takım adına cevap verir, işte bu kadar!

Takımınızın katılımı onaylandığında, e-posta ile etkinliğe onay bilgisi alacaksınız.

10 Nisan 2020’ye kadar katılım biletlerinizi alıp takım başvurularını tamamlamanız gerekmektedir.

Peki ya detaylar?

Takım olarak mücadeleye başlamak ve sürpriz hediyeleri kazanmak için hazır mısınız? O zaman biraz da etkinliğin detaylarından bahsedelim;

Etkinlik BO1 formatında olacaktır yani haritanın galibi aynı zamanda mücadeleninde kazananı sayılacaktır. Eleme maçları, çeyrek final, yarı final ve büyük final şeklinde ilerleyecektir. Kommunity.com üzerinden açılacak etkinlikler ile eşleşmelerinizi, maçlarınızın zamanını, maçların sonuçlarını ve bilgilerini takip edebileceksiniz. Yani Kommunity’yi takip etmeye devam etmeniz önemli.