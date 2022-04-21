Şirketler arası oyun turnuvası GGCORP, Mayıs ayında altıncı kez şirket çalışanlarını oyunlarda buluşturuyor.

Her sezon katılımcı sayısını arttıran benzersiz etkinlikte Türkiye’nin en büyük şirketleri yarışıyor. 2019’dan bu yana düzenlenen GGCORP turnuvalarında, tüm sektörlerden 84 yerel ve global marka 1000’in üzerinde şirket çalışanı ile en popüler oyunlarda kozlarını sergiliyor.

Şirketler arası rekabetin en keyiflisi olarak kendini gösteren GGCORP’un Spring 2022 sezonunda CS:GO, FIFA, VALORANT, League of Legends gibi popüler espor oyunlarının yanında Tavla, Satranç gibi klasik oyun turnuvaları da düzenleniyor.

23 Mayıs – 5 Haziran arasında organize edilecek etkinlikte bütün karşılaşmalar GGCORP YouTube kanalından canlı yayınlanırken, 4-5 Haziran’daki final heyecanı Onedio kanalları aracılığıyla binlerce oyun severe ulaşacak.

Oyunlarla bıraktığı izi güzelleştirmek isteyen GGCORP, aynı zamanda Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte “Gamers Gonna Save the World” projesini sürdürüyor. Üç yıldır düzenlenen turnuvalara kayıt yaptıran her takım adına Toplum Gönüllüsü gençlerin projeleri destekleniyor.

GGCORP’ta şimdiye kadar Allianz, Eker, Hilti, Otokar, TurkNet, Unilever, Yapı Kredi ve Yıldız Holding gibi çok sayıda dev şirket kozlarını paylaştı. GGCORP Spring 2022 ile ilgili tüm bilgilere https://ggcorp.games adresinden ulaşabilirsiniz.