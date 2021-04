Daha önce 50 markadan 600’ü aşkın katılımcının yer aldığı etkinlik, 2021’de tamamen online olarak tüm Türkiye’den şirketleri ağırlamaya devam ediyor.

En popüler 11 oyunda yapılacak turnuvalarda şirketler arası rekabet en eğlenceli haliyle dijital ekranlarda kendine yer bulacak. Oyuncuların vazgeçilmezi olan Age of Empires II, CS:GO, FIFA gibi efsane oyunların yanında Dota 2, League of Legends, Rocket League, VALORANT ve PUBG gibi son yılların gözde oyunları için de turnuvalar düzenlenecek. Mobil oyuncuları da unutmayan GGCorp’ta Clash Royale, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile’da da şirket çalışanları kıyasıya bir rekabete girecek.

Takımlarını desteklemek isteyen şirketler ve çalışanlar ise GGCorp’u Twitch, YouTube ve Facebook’tan takip etme imkanı bulacak. Türkiye’nin en büyük markaları arasındaki tatlı rekabet, Onedio’nun canlı yayınlarıyla binlerce oyun severe ulaşacak.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte “Gamers Gonna Save the World” projesini hayata geçiren GGCorp’ta kurulan her takım, aynı zamanda Toplum Gönüllüsü gençlerin projelerine destek anlamına geliyor.

GGCorp’ta şimdiye kadar Arçelik, Denizbank, P&G, Şişecam, Turkcell, Unilever ve Yapı Kredi gibi çok sayıda dev şirket kozlarını paylaştı. GGCorp 2021 ile ilgili tüm bilgilere https://ggcorp.games adresinden ulaşabilirsiniz.