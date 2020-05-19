Halk dilinde yabani ıspanak şeklinde tanımlanan sirken otu, yararları ile pek çok hastalığın tedavi edilmesinde büyük rol üstlenmektedir. Sirken otu, çok bilinmemekle beraber faydaları bitmeyen bir bitki çeşidi olarak açıklanabilir. Sirken otu hakkında daha fazla bilgi vermek okurlara yarar sağlayacaktır.

Sirken otu nedir?

Sirken otu, ıspanağa benzer görünümünün dışında oldukça yararlı ve lezzetli bir tada sahiptir. Doğada kendi kendine yetişen bu ot, bilhassa Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmektedir. Sirken otunun halk dilinde; ak pazı, yabani ıspanak, yalancı ıspanak, tel ıspanak şeklinde de adlandırıldığını söylemek mümkündür. Ilıman iklime sahip olan yerlerde, kendi kendine ve zahmetsiz bir biçimde yetişmektedir. Sirken otunun ovalarda, yol kenarlarında, çayırlarda dahi bulunduğunu söylemek mümkündür. Sirken otu; A, B, C vitaminleri, lif, protein, kalsiyum, potasyum, demir gibi pek çok faydalı mineraller açısından çok zengin bir oy olmasından ötürü, mutfaklarda sıkça yer alması uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Sirken otu, besin değerleri bakımından oldukça yüksek bir yeşilliktir. Vitamin ve şifa deposu olarak tanımlanabilir. Ispanağa benzemektedir. Ancak ıspanaktan daha yararlı olmasından, ıspanağın bulunduğu her yemek için kullanılması tavsiye edilir. Türkiye çapında yaklaşık olarak 10 ayrı türde sirken otu yetişir. Sirken otunun yaprakları, başka yapraklara nazaran daha damarlı olup, daha koyu yeşil renge sahiptir. Sirken otunun anne sütünün artmasından, sindirim sisteminin düzene girmesine kadar pek çok faydası bulunduğunu belirtmek mümkün ve kesindir.

Sirken otunun faydaları nelerdir?

Sirken otu, halk arasında pek tercih edilmeyen bir bitki türü olsa da bu otun çok fazla faydasının bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu faydalar aşağıdaki gibi olacaktır;

- Sirken otu, insan vücudundaki kirli kanın temizlenmesine yardımcı olur. Bu yararı sayesinde de insan vücudunda oluşan iltihapların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek olur.

- Sirken otu, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olurken boşaltım sistemi için de olumlu etkilere sahiptir. Bu bitki, bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlamaktadır.

- Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmanın yanı sıra, bilhassa mide rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenmektedir.

- Bağırsak hareketlerinin olumlu bir şekilde çalışmasıyla beraber kabızlık problemine çözüm olduğu görülmektedir.

- İnsan vücudunda oluşan yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek olmaktadır.

- Sirken otu, idrar söktüren özelliğe sahiptir.

- Sirken otu, romatizmal ağrıların minimum seviyede hissedilmesini sağlamaktadır.

- Diş ağrıları bulunanlar adına kısa zamanlı doğal ağrı kesici görevinin bulunduğunu da söylemek mümkün.

- Sirken otu, kişinin cilt sağlığı için de oldukça önemli faydalara sahiptir. Sirken otu bilhassa güneş lekelerinden kurtulma konusunda çok önemlidir.

Sirken otu ne işe yarar ve ne için kullanılır?

Sirken otunun faydaları kadar nasıl ve ne için kullanıldığının bilinmesi oldukça önemlidir. Ispanakgiller familyasında yer alan sirken otunun nasıl tüketileceği hakkında bilgi vermek okurlara fayda sağlayacaktır. Sirken otu; sindirim ve boşaltım sistemini düzene sokmakla beraber idrar söktürmek için kullanılmaktadır. Sirken otu, yaraların iyileştirilmesi için de kullanılmaktadır. Sirken otu, diş ağrısı ve romatizmal rahatsızlıkların en aza indirilmesi için kullanılabilir.

Sirken otunun kullanılması için haşlamak ve bu şekilde tüketmek doğru olabilir. Haşladıktan sonra içerisine sarımsaklı yoğurt ya da yoğurt ilavesi yapılarak tüketildiğinde, kabızlık problemlerine çözüm olur. Bunun dışında sirken otunun faydalarına fayda katmak için ıspanak gibi kullanılarak tarifler hazırlanabilir. Bu şekilde de oldukça yararlı olmaktadır.

Sirken otunu tüketmenin haricinde cilt sağlığı adına maske yaparak da kullanmak mümkündür. Arzu edildiği takdirde sirken otu haşlanarak blender sayesinde püre yapılabilir ve cildin üzerine maske şeklinde kullanılabilir. Bu şekilde hazırlanan sirken otu maskesinin, cilde faydası oldukça fazladır. Sirken otu, cildin parlamasına ve ışıltılı bir görünüme sahip olmasına destek olur.

Sirken otunun ne işe yaradığı ve ne için kullanıldığını bu şekilde açıklamak doğru olacaktır. Çok fazla yarara sahip olan bu bitki ile pek çok hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirtmek kesindir.