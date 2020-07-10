Sırıkla atlamada büyükler dışında bütün Türkiye rekorlarına sahip olan Milli sporcular; Mesure Tutku Yılmaz ile Ersu Şaşma, yaptıkları derecelerle 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na göz kırpıyorlar. Şu anda Milli Takım kampında bulunan sporcular, günde çift idman yaparak olimpiyatlarda derece elde etmek istiyorlar. Ersu Şaşma, “Salonda en son 5.60 atladım. Bu dereceyi aşan olmadı. Büyüklerde rekor 5.70. Şimdi onu kırmaya çalışıyorum” dedi.

Mesure Tutku Yılmaz ise “16 yaş altı, yıldızlar, gençlerde bütün Türkiye rekorları bana ait. Bir büyükler rekoru kaldı. Onu da yavaş yavaş kırmaya çalışıyorum. En iyi derecem 4.30. Şu anda hedefim 4.40 büyükler rekoru.” şeklinde konuştu.