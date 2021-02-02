Sırıkla atlamada büyük çekişme!

2021'de sırıkla atlamadaki çekişme çetin başladı. Eski rekortmen, Fransız atlet Renaud Lavillenie, 30 Ocak'ta salondaki performansını 5.95'le açtı ve olimpiyat yılına iddialı bir giriş yaptı. Lavillenie'nin bu kulvardaki en büyük rakipleri; dünya rekortmeni Mondo Duplanist ile Sam Kendricks 1 gün sonra Almanya'da piste çıktı. Kendricks 5.86'da kalırken Duplanist kendininden bekleneni yaptı.

5.95'le başladı, 6.01 ve 6.02'ye çıktı

21 yaşındaki İsveçli atlet Duplantis, 6.01 atlayarak, bu sezonun en iyi derecesini gösteren dünya listesinde Lavillenie'yi zirveden indirdi. Duplantis ayrıca dünya rekoru için, 6.19'u denedi ancak başarı sağlayamadı. Saatler geçmedi ki, Fransa'da piste çıkan Lavillenie adeta meydan okumayı kabul etti. Ve Duplantis'in 6.01'ini 6.02'yle geride bıraktı, liderlik koltuğuna yeniden geri aldı. 34 yaşındaki Fransız atlet ayrıca, çıtayı 6.20'ye çıkartarak rekor denemesi yaptı. Ancak atlayış hatalı sonlandı. 2021'e girilirken dünya listeninin

2 gün içinde 3 kez değişmesi ve ikilinin çekişmesi şimdiden nefes kesti.