Sırbistan Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımının başına tecrübeli isim Stetislav Pesic'in getirildiğini açıkladı. Sırbistan'da Pesic'in başantrenörlük süreci öncesinde Fenerbahçe Beko'nun eski koçu Igor Kokoskov görev yapmaktaydı.
Daha önce Yugoslavya adıyla milli takımda görev yapan Pesic, 2001'de takımını İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna taşırken 2002'de de Indianapolis'teki dünya şampiyonluğunu kazandırmıştı.
Pesic'in 25 Kasım'daki Letonya ve üç gün sonrasındaki Belçika maçında takımın başında olacağı belirtildi.