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Sırbistan'da Svetislav Pesic dönemi

Sırbistan Erkek Milli Basketbol Takımında, Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Igor Kokoskov'dan boşalan göreve Svetislav Pesic getirildi.

28 Eylül 2021, Salı 14:20 Son Güncelleme:
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Sırbistan'da Svetislav Pesic dönemi

Sırbistan Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımının başına tecrübeli isim Stetislav Pesic'in getirildiğini açıkladı. Sırbistan'da Pesic'in başantrenörlük süreci öncesinde Fenerbahçe Beko'nun eski koçu Igor Kokoskov görev yapmaktaydı. 

Daha önce Yugoslavya adıyla milli takımda görev yapan Pesic, 2001'de takımını İstanbul'da Avrupa şampiyonluğuna taşırken 2002'de de Indianapolis'teki dünya şampiyonluğunu kazandırmıştı. 

Pesic'in 25 Kasım'daki Letonya ve üç gün sonrasındaki Belçika maçında takımın başında olacağı belirtildi. 

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