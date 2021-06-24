Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Marko Guduric, bu yaz milli takımı ile mücadele edemeyecek. Guduric, Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe Beko ve Sırbistan Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Igor Kokoskov, sakatlıkları nedeniyle Vladimir Lucic ve Marko Guduric'i milli takım kadrosundan çıkardı. Guduric'in bir tendon yaralanması nedeniyle kadroda olamayacağı belirtildi.