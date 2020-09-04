Sırbistan’a farklı kadro

Geçtiğimiz yıllarda oynanan hazırlık maçlarının yerini Uluslar Ligi alırken, teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesinde “Herkesi görmeye çalışacağız” açıklaması yapmıştı. Mert Müldür’ü sağ bekte görevlendiren, Kaan Ayhan ve Mert Hakan’ı ilk kez orta sahanın merkezinde birlikte oynatan Şenol hoca, Ahmed Kutucu’ya da şans verdi. Pazar günü Sırbistan ile oynanacak diğer maçta A Milliler’in ideal 11’le sahada olması bekleniyor. Zeki Çelik, Mahmut, İrfan Can gibi isimlerin 11’de mücadeleye başlaması yüksek ihtimal. Aynı şekilde sonradan oyuna giren Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman da bu kez 11’de olabilir.

Bambaşka bir takım...

Özellikle yeni çağrılan futbolcuların dağınık görüntüsünden memnun kalmayan teknik direktör Şenol Güneş, pazar günü bambaşka bir A Milli Takım izletmeyi hedefliyor. Bugünü Sivas’ta geçirecek olan Ay-Yıldızlılar, sonrasında Sırbistan’ın yolunu tutacak ve burada kampa girecek.