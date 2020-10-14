Sırbistan, Türkiye maçını kafada bitirmiş!

Grubumuzda beklentilerin çok altında bir performans gösteren Sırbistan, ilk 3 maçında da galibiyet alamadı. Rusya’ya 3-1 yenilen, Türkiye ile sahasında golsüz berabere kalan Sırplar, son olarak da Macaristan’a tek golle mağlup olmuştu. Kadrosunda Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen yıldızları bulunduran rakipte, A Milli Takımımız ile oynanacak bu akşamki maç öncesinde tam 7 futbolcunun kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Onayı hocaları verdi

Alınan bilgiye göre Sırplar’da Dusan Tadic (Ajax), Luka Milivojevic (C.Palace), Emil Rockov (Fehervar FC), Marko Grujic (Liverpool), Strahinja Pavlovic (Monaco), Aleksandar Katai (Kızılyıldız) ve Sasa Zdjelar (Partizan) , Ay-Yıldızlılar’a karşı sahada olamayacak.

Son Macar maçında Tadic, Milivojevic ve Pavlovc ilk 11’de başlamıştı. Sırbistan kampından ayrılan oyuncuların kulüplerine erken dönmek için teknik direktör Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve tecrübeli hocanın da grupta iddialarının düşük olması sebebiyle buna onay verdiği konuşuluyor.







