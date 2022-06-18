Sırbistan - Türkiye maç sonucu: 3-2

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci hafta ikinci maçında Sırbistan’a 3-2 yenildi. Filenin Sultanları, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da kozlarını paylaştığı Sırbistan'a 25-19, 15-25, 20-25, 25-22 ve 15-13'lük setler sonucunda 3-2 mağlup oldu. İlk seti kaybettiğimiz mücadelede daha sonra etkili oyunumuzla 2-1 öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü koruyamadık ve arka arkaya kaybettiğimiz iki set neticesinde parkeden elimiz boş ayrıldık.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta etabı ilk maçında da ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci haftasındaki üçüncü maçında 18 Haziran’ı 19 Haziran’a bağlayan gece TSİ 00.00’da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

SIRBİSTAN-TÜRKİYE: 3-2

SALON: Nilson Nelson

HAKEMLER: Noemi Rene Karina (Arjantin), Hugo Walter Vera Mechan (Peru)

SIRBİSTAN: Mirkovic, Lazovic, Aleksic, Bjelica, Lozo, Stevanovic, Pusic (L) (Busa, Jaksic, Milenkovic, Mirosavljevic)

TÜRKİYE: Cansu, Hande, Beyza, Meryem, Eda, Tuğba, Ayça (L) (Simge, Meliha, Elif, Zehra, Ebrar)

SETLER: 25-19, 15-25, 20-25, 25-22, 15-13

SÜRE: 2 saat 8 dakika (24′,24′,29′,32′,19′)