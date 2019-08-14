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Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi

Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi

14 Ağustos 2019, Çarşamba 14:04
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Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ikinci maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Sırbistan temsilcisi Partizan, Malatya'ya geldi.  
Özel uçakla Malatya Erhaç Havalimanı'na gelen kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Partizan kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.
Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, Sırbistan temsilcisi Partizan ile yarın saat 20.00'de Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:
- Takımın havalimanında görüntüleri
- Futbolcular ve yöneticilerden detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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