Sırbistan hükümeti Obradovic ve ailesi için özel uçak gönderiyor

Sırbistan hükümeti, Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic için özel uçak gönderme kararı aldı. Tecrübei çalışıtırıcı ile ailesi özel uçakla Sırbistan'a dönecek.

25 Mart 2020, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
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Sırbistan hükümeti Obradovic ve ailesi için özel uçak gönderiyor

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. Corona virüs nedeniyle ertelenen liglerin ardından Sırbistan hükümetinin harekete geçtiği öğrenildi. 

Telegraf’a konuşan Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, yaşanan coronavirus salgını sonrası Türkiye’de Fenerbahçe Beko’nun başantrenörlüğünü yapan Koç Zeljko Obradovic ve ailesini gönderilecek özel uçakla ülkeye getirileceğini açıkladı.

Sırp hükümeti, Obradovic ve ailesi dışında Türkiye’de bulunan 150 Sırp vatandaşını da bu özel uçakla ülkesine döndürecek.

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