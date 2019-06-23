Sırbistan: 80 - Türkiye: 46

A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Sırbistan ile yaptığı hazırlık maçını 80-46 kaybetti.

Letonya ve Sırbistan’ın 27 Haziran-7 Temmuz’da ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan ay-yıldızlı takım, Sırbistan ile Vrsac kentinde karşılaştı.

Müsabakanın ilk çeyreği 22-9 geride kapatan milli takım, soyunma odasına da 37-25 geride gitti. Ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 57-37 üstün geçtiği maçtan 80-46 galip ayrıldı.

A Milli Takım, Sırbistan ile yarın bir hazırlık maçı daha yapacak.