Sıradaki rakip Litvanya

Uluslar Ligi'nde B Ligi'nden C Ligi'ne düşen A Milli Takımımız, grupta 7 Haziran'da deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu maçın ardından da 11 Haziran'da Lüksemburg'un konuğu olacak ve 14 Haziran'da Litvanya'yı sahasında ağırlayacak. İki kez karşı karşıya geleceğimiz Litvanya, gruptaki ilk maçında sahasında dün Lüksemburg'u konuk etti ve mücadeleden

2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Konuk ekibin ilk golünü, Sanches'in asistinde 44. dakikada Danel Sinani ağlarla buluşturdu. İlk yarı bu skorla sona ererken, kadrosunda bir dönem Ankaragücü ile Eyüpspor'da forma giyen Gerson Rodrigues'i bulunduran Lüksemburg'un son golünü, bu kez Olesen'in pasında 78'de, yine Sinani atmayı başardı.