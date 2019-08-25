Sıradaki gelsin!

Ligde sezonun açılış maçında Gazişehir Gaziantep’i 5-0’lık skorla deviren Sarı-Lacivertliler, 2. haftanın sonucu en merakla beklenen karşılaşmasında Başakşehir’i de zor da olsa mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin 32. dakikasında Enzo Crivelli’nin golüyle geriye düşen Sarı-Lacivertliler, 77’de Vedat Muriqi ve 90+2’de Nabil Dirar’ın attığı gollerle zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Süper Lig’de yeni sezon başlamasına rağmen stoper, sol bek ve orta saha transferleri için çalışmalarını sürdüren Kanarya, bu duruma rağmen mevcut kadrosuyla önemli bir karşılaşmayı da kayıpsız geçmeyi başardı.

Liderliğini sürdürdü

Ligde 2’de 2 yaparak 6 puanla liderliğini sürdüren Fenerbahçe, 3. hafta karşılaşmasında Kadıköy’de Trabzonspor’u ağırlayacak. Kanarya, şimdiden bu karşılaşmadan da galip ayrılıp milli araya 9 puanla gitmenin hesaplarını yapıyor.