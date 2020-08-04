Başakşehir için sırada Avrupa destanı

Tarih yazarak Türk futboluna damga vuran Başakşehir, şimdi Avrupa semalarında...İstanbul ekibi, Kopenhag’la oynayacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma koşuları gerçekleştiren oyuncular, 5’e 2 pas oyunu üzerinde durdu. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı. Başakşehir, bugün özel bir uçuşla Danimarka’nın yolunu tutacak. Evindeki maçı 1-0 kazanan Turuncu-Lacivertliler, avantajlı bir skorla Kopenhag’a gidiyor.





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Nasıl tur atlar?

Beraberlik dahi tur için Başakşehir’e yetiyor. İstanbul ekibi, 2-1, 3-2, 4-3 gibi tek farklı yenilgilerde de deplasmanda daha fazla gol attığı için rakibini eleyecek. 1-0’lık skorun ortaya çıkması durumunda maç uzayacak. Kopenhag’ın, temsilcimizi saf dışı bırakması için 2 farklı galibiyetler alması gerekiyor.

‘Ben size inanıyorum’

Dün yapılan idmanda takımıyla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Okan Buruk’un, “Şampiyon olduk, tarih yazdık. Avrupa’da da çok iyi noktalara gelebiliriz. Ben size inanıyorum. Burada nasıl yendiysek, Danimarka’da da kazanmak için oynayacağız. Gücünüzü tüm Türkiye’ye gösterdiniz, şimdi Avrupa’ya gösterme zamanı” dediği öğrenildi.



