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Sir Geoff Hurst: Tottenham, Harry Kane'i satmalı

Yaz transfer döneminde Manchester City'nin adeta kapısından dönen Harry Kane'e tepkiler dinmiyor. West Ham United ve İngiltere Millî Takımının eski forveti Sir Geoff Hurst, yıldız golcünün satılması gerektiğini dile getirdi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 15:10 Son Güncelleme:
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Sir Geoff Hurst: Tottenham, Harry Kane'i satmalı

Geçtiğimiz transfer döneminde Harry Kane''in Manchester City'ye transferi son anda Tottenham başkanı Daniel Levy tarafından engellenmişti.

Mirror'da yer alan habere göre Sir Geoff Hurst, İngiltere Milli Takımının da kaptanlığını yapan Harry Kane'in satılması gerektiğine inanıyor. Hurst açıklamalarında, "Spurs'ün durumu hakkında oldukça net olarak söyleyeceğim tek şey, Harry Kane'in gitmesine izin vermeliler." ifadelerinde bulundu.

Avrupa Konferans Ligi ve İngiltere Lig Kupası'nda 6 golü bulunan Harry Kane'in Premier Ligde ise henüz golü bulunmuyor.


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