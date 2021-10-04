Geçtiğimiz transfer döneminde Harry Kane''in Manchester City'ye transferi son anda Tottenham başkanı Daniel Levy tarafından engellenmişti.

Mirror'da yer alan habere göre Sir Geoff Hurst, İngiltere Milli Takımının da kaptanlığını yapan Harry Kane'in satılması gerektiğine inanıyor. Hurst açıklamalarında, "Spurs'ün durumu hakkında oldukça net olarak söyleyeceğim tek şey, Harry Kane'in gitmesine izin vermeliler." ifadelerinde bulundu.

Avrupa Konferans Ligi ve İngiltere Lig Kupası'nda 6 golü bulunan Harry Kane'in Premier Ligde ise henüz golü bulunmuyor.





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